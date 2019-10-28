На западе Франции задержали бывшего военного, открывшего огонь у мечети. Есть раненые

В городе Байонне на атлантическом побережье Франции задержали мужчину, открывшего огонь у мечети на улице Джозефа Латшага, сообщила региональная полиция в твиттере. Двух человек 74 и 78 лет с огнестрельными ранениями руки и груди госпитализировали.

Как уточняет телеканал BFMTV, около 15:00 (17:00 мск) мужчина въехал в ограждение мечети и открыл огонь у ее входа, а также кинул внутрь бутылку с горючей смесью — пожар вскоре потушили (по данным радиостанции FranceBleu, он поджег стоявшую рядом машину).

Нападавший — 84-летний бывший военный с онкозаболеванием, уточняет радиостанция. Газета Le Parisien называет задержанного Клодом С.: после нападения он скрылся, но его вскоре задержали возле своего дома к северу от Байонны — в департаменте Ланды. С собой в машине у него обнаружили газовый баллон и оружие, а в доме также нашли гранаты. О его мотивах СМИ не сообщают.