В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Погибший обвинил в своей смерти полицейских

Хабаровское управление Следственного комитета начало расследование после публикации в инстаграме предсмертного видео жителя Николаевска-на-Амуре, который обвинил в своей смерти двух сотрудников полиции. Об этом сообщила краевая прокуратура.

В ролике Виктор Маринченко рассказал о давлении на него двух оперуполномоченных, добавив, что больше не может это терпеть и попросил прощения у жены. Его сын уточнил изданию DVhab.ru, что Маринченко проходил свидетелем по делу своего друга и сотрудники правоохранительных органов пытались обвинить его в соучастии. Они часто вызывали его на допросы без повестки и отрывали от работы, утверждает он.

«Папа рассказывал, что на допросах ему угрожали и запугивали. Вечером перед трагедией ему позвонили полицейские, попросили прийти к ним для очередного допроса. Утром в маминой сумке мы обнаружили телефон отца, в котором было его прощальное видео», — цитирует издание сына Маринченко.

Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК). Прокуратура Хабаровского края поставила расследование дела на особый контроль. В пресс-службе краевого УМВД сообщили, что их ведомство проведет тщательную проверку и, если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности.