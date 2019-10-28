Тобольской чиновнице вынесли замечание за проживание детской команды в сарае на соревнованиях

Прокуратура Тюменской области опубликовала результаты проверки, начатой после публикаций в СМИ о проживании детской спортивной команды из Тобольска в сарае в Адлере во время легкоатлетических соревнований «Шиповка юных».

В надзорном ведомстве заявили, что информация нашла подтверждение: 21 ребенок в сентябре этого года на протяжении нескольких дней проживал не в заявленной гостинице, а в «другом месте». За это «к дисциплинарной ответственности в виде замечания» привлечена председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Тобольска Ольга Алеева.

В прокуратуре подтвердили, что на поездку не были выделены деньги. Организацией, отметили в ведомстве, занимался областной Центр спортивной подготовки и тобольская спортивная школа № 2. При этом первоначальное финансирование поездки должна была произвести спортшкола, а Центр спортивной подготовки — должен был перечислить деньги спортшколе по получении отчетных документов.

По результатам проверки в адрес главы Тобольска Максима Афанасьева вынесено представление о принятии мер по недопущению подобных ситуаций впредь.

В сообщении прокуратуры также говорится, что к ответственности, помимо Ольги Алеевой, привлечены и «другие лица». Речь идет о двух тренерах, сопровождавших детей в поездке, — Александре Коваленко и Леониде Клевачеве. Им объявлены выговоры. Сами тренеры в разговоре с «Новой газетой» отметили, что им объявили более строгое взыскание, чем чиновнице.

Ранее «Новая газета» рассказала, что воспитанники тобольской спортшколы № 2 в сентябре этого года в период участия в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Адлере были вынуждены жить в сарае. Команда не смогла вовремя получить деньги для аренды гостиницы. В результате сопровождавшим детей тренерам пришлось оплачивать проживание и питание спортсменов из личных средств.

Юлия Баталова — «Новая газета»