Верховный суд отменил решение о законности передачи ФСБ декларации об амнистии капиталов

Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил решение судьи Александра Ботина, который не увидел нарушений в том, что ФСБ для расследования изъяла из налоговой службы декларацию об амнистии капитала. Постановление опубликовано в карточке дела на сайте суда.

Речь идет о декларации совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, строившей одноименный порт в Ленинградской области. В 2017 году ФСБ изъяла ее, чтобы приобщить в качестве доказательства по делу о легализации денег и мошенничестве. Ленинградский суд посчитал, что амнистия капитала не распространяется на эти статьи и что закон о добровольном декларировании тут не применяется.

Ботин отказался передать жалобу адвокатов Израйлита в кассационную инстанцию. Судья Владимир Давыдов в тексте постановления отметил, что доводы защиты бизнесмена должны быть вновь рассмотрены в суде первой инстанции. После его постановления защита вновь потребует исключить декларацию из доказательств, рассказали адвокаты.

По данным источника газеты «Ведомости» в правительстве, дело Израйлита обсуждалось «на самом высоком уровне», где якобы решили, что подобное не должно повториться. «Этот эпизод докладывался президенту [Владимиру Путину]», – уточнил газете его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Впервые об амнистии капиталов объявили в 2015 году, до марта 2020 года продолжается третья волна. Она предполагает добровольное декларирование физлицами активов и банковских счетов для «деофшоризации». Во время третьей волны, помимо декларирования, бизнесмены должны вернуть свои деньги в Россию и зарегистрировать подконтрольные им компании в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

Анонсируя меру в 2014 году, президент Владимир Путин утверждал, что любой бизнесмен, который воспользуются амнистией капитала, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным». Он также обещал, что предприниматели не столкнутся с уголовным или административным преследованием.