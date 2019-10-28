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В подмосковном Ступине начальника полиции задержали при получении взятки в полмиллиона рублей

Общество

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Сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали в подмосковном городе Ступино четверых сотрудников городского отделения внутренних дел при получении взятки в 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Ирина Волк.

Были задержаны начальник полиции, и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ступино и двое оперуполномоченных этого дела. Согласно кэшу сайта отделения, первого зовут майор Антон Антонов — его имя вскоре удалили со страницы. Группа отделения во «ВКонтакте» в конце прошлого года называла начальником отдела ЭБиПК Романа Шилихина.

На что именно предназначались деньги, Волк не уточнила. Подмосковное ГУ МВД начало внутреннюю проверку, а в СК для возбуждения дела уже направили необходимые материалы. В октябре также арестовали главу полиции московского района Дорогомилово: вместе с подчиненным его задержали при получении 3,5 миллионов рублей от адвоката, которому они, по данным следствия, угрожали уголовным делом.

Теги:
взятки, ступино, Подмосковье , va

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