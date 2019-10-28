Парламент Великобритании отклонил предложение Бориса Джонсона о досрочных выборах

Депутаты британской Палаты общин не собрали нужного количества голосов для объявления в стране 12 декабря досрочных парламентских выборов: вместо необходимых двух третей, предложение премьера Бориса Джонсона поддержали 299 парламентариев. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

«Против» выступили 70 человек, а большинство воздержалось. В ответ Джонсон пообещал представить завтра на голосование новый план, согласно которому, для роспуска Палаты общин будет достаточно простого большинства. Поскольку в поддержку, помимо консерваторов, высказались Либерал-демократы и Шотландская национальная партия, у проекта есть шансы, отмечает The Guardian.

В сентябре Джонсон дважды предлагал провести досрочные выборы, однако результаты голосования были схожими: 4 сентября инициативу поддержали 298 парламентариев, а 9 сентября – 293. Лидер оппозиции, Джереми Корбин из партии лейбористов, обещал во время голосования 29 октября поддержать новый проект, в случае если Джонсон предоставит доказательства, что выхода из Евросоюза без соглашения не будет. Среди возможных дат для нового голосования депутаты также предлагают 9 декабря – в это время у всех студентов еще продолжается учеба.

Великобритания должна была покинуть ЕС уже в этот четверг, 31 октября, однако британский парламент заставил Джонсона просить об отсрочке – сегодня стало известно, что предложение одобрили лидеры стран союза. Brexit отложили до 31 января 2020 года. Парламентарии требовал отсрочки даже несмотря на то, что 17 октября Великобритания достигла с Евросоюзом нового соглашения по Brexit, а спустя несколько дней проект одобрила Палата общин.