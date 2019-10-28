В Москве несколько десятков сторонников «Другой России» задержали во время еженедельного собрания

В Москве сотрудники полиции пришли на еженедельное собрание сторонников незарегистрированной партии «Другая Россия» и задержали более 30 человек. Среди них участница Pussy Riot Мария Алехина, сообщили в группе партии.

Полицейские пришли в штаб московского отделения около 20:30 мск, около часа находившиеся на собрании не выходили на связь, поскольку у них отобрали телефоны, а после их на двух автозаках повезли в ОВД «Тверское». В дежурной части отделения не смогли оперативно подтвердить это. Причины задержаний и обысков не сообщаются.

Партию «Другая Россия» учредили в 2010 году члены запрещенной в России Национал-большевистской партии писателя Эдуарда Лимонова. Массовые задержания и обыски в их московском отделении проходили также в конце сентября. Тогда это объясняли делом о хранении оружия в отношении неустановленных лиц.