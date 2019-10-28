В Петербурге умер глава совета директоров «Научных приборов», бывший соратником секретаря Совбеза Патрушева

В Санкт-Петербурге умер Валерий Соколов, председатель совета директоров АО «Научные приборы», основного разработчика как военных, так и гражданских технологий — в том числе госсистемы ЕГАИС, электронных водительских прав и биопаспортов. Его похороны состоятся в среду, 30 октября, на Серафимовском кладбище.

Последние годы Валерий Соколов не вел активную трудовую деятельность, хотя занимал должность советника директора ФСБ Александра Бортникова по технологии спецтехники. При СССР он был полковником 6-го (экономического) управления КГБ. Его сын Алексей Соколов, ранее работавший в московском управлении ФСБ, сейчас занимает должность заместителя министра связи Константина Носкова.

Соколова считали верным членом команды бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совбеза Николая Патрушева, который учился в одной группе в университете с супругой Соколова Ириной — депутатом Госдумы V и VI созывов. При жизни коллеги и подчиненные между собой называли его «Профессором» — за энциклопедические познания в области технологий и академический стиль работы.