В Хабаровском крае вода ушла со всех подтопленных территорий

В Хабаровском крае закончился паводок, который длился более трех месяцев, заявили в региональном МЧС. Вода ушла со всех подтопленных территорий, а уровень воды в Амуре продолжает снижаться.

За прошедшие сутки вода ушла с одного участка в селе Тахта на правом берегу Амура и трех участков внутрипоселковых дорог в этом районе, а также с двух придомовых территории под Николаевском-на-Амуре у устья Амура.

В Комсомольске-на-Амуре в пунктах временного размещения остаются 32 человека, полностью лишившиеся жилья. Всего, по подсчетам властей, пострадали более тысячи домов, а ущерб региону составил более 1,8 млрд рублей. Власти Амурской области оценили ущерб в 900 миллионов: на строительство и ремонт 600 домов из федерального бюджета выделят около полумиллиарда рублей, заявил 29 октября зампред областного правительства Павел Матюхин.