Microsoft обвинила связанных с Россией хакеров в кибератаках на спортивные организации

Хакеры из группировки Fancy Bear (также известна как Strontium/APT28) с середины сентября пытались совершить кибератаку на спортивные организации по всему миру. Об этом говорится в блоге разработчиков компании Microsoft.

«По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали целью атак, начавшихся 16 сентября», — утверждают в Microsoft. Участники Fancy Bear использовали фишинг, вредоносные программы, распыление паролей, а также подключенные к интернету устройства. Большинство попыток были неудачными, однако несколько атак достигли цели.

В компании отметили, что нападения произошли перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством. В заявлении не говорится, в пользу какой страны работали хакеры, но президент Microsoft Брэд Смит в прошлом году говорил, что группа «тесно связана» с Россией. Им также приписывают взлом серверов Демпартии США в 2016 году и серию атак на спортивные организации в 2016 и 2018 годах.

Так, в сентябре 2016 года Fancy Bear опубликовали данные из антидопинговой базы WADA о том, что известные американские спортсмены, включая теннисисток Серену и Винус Уильямс, употребляли запрещенные препараты. В октябре прошлого года США предъявили обвинение семерым предполагаемым офицерам ГРУ, которые, по их данным, публиковали информацию от лица Fancy Bear и пытались взломать сети WADA и USADA.