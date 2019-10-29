СМИ: связанная с сыном главы Росгвардии Золотова компания получила в Ленобласти подряд на миллиард рублей

Связанная с сыном главы Росгвардии Виктора Золотова компания «СтройМонолитСервис» получила от Росгвардии подряд на расширение части в 60 км к северу от Петербурга стоимостью более 1,15 млрд рублей. На карточку на сайте госзакупок обратили внимание «Бумага» и «Север.Реалии».

Как отмечают издания, учредителем фирмы является предприниматель Алексей Бондарчук — его сестра Елена Бондарчук вместе с сыном Виктора Золотова Романом владеет «НПО „Квантовые технологии“». По мнению замгендиректора российского отделения «Трансперенси» Ильи Шуманова, здесь имеет место конфликт интересов.

Жители поселка Лемболово рядом с ремонтирующейся частью 6899 рассказали, что с момента поселения дачников в 1950-х годах ее территория не изменялась, однако в 2014 году под новые склады вырубили большой участок леса, а с сентября работы начались «прямо под их заборами». Строители закопали ручей, впадающий в местную реку Вьюн, а также могут разрушить объездную дорогу, пожаловались они.

Компания «СтройМонолитСервис» зарегистрирована в 2015 году. В 2019 году сумма выигранных контрактов фирмы достигла 2,5 млрд рублей, подсчитала «Бумага». Шуманов напомнил о других их крупных госконтрактах: летом они выиграли конкурс на окончание строительства главного корпуса Музея Мирового океана в Калининградской области (из-за формы получил название «звезда смерти»), а в прошлом году — на строительство очистных сооружений в Подмосковье.