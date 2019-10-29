В Красноярске либертарианца арестовали на семь суток за картинку с трамваем в свастиках

Центральный районный суд Красноярска арестовал на 7 суток секретаря местного отделения Либертарианской партии Владислава Ткачука за шуточную картинку со свастикой в инстаграме. Об этом активист сообщил в твиттере.

Ткачука задержали накануне днем и оставили на ночь в отделении. Красноярскому телеканалу «ТВК» уточнили в МВД, что протокол о демонстрации нацистской символики составили за пост от 11 октября: в нем была картинка с трамваем со свастиками по бокам, а на лобовом стекле были портрет Адольфа Гитлера и герб Третьего рейха.

«Долго думал как мне лучше добираться до Москвы. Решил остановиться на таком варианте», – говорилось в подписи к посту. Речь шла о съезде либертарианцев в Москве, назначенном на начало ноября, уточнили его соратники. Пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко связала протокол на активиста с его участием в недавних пикетах в поддержку фигурантов «московского дела».