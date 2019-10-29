Власти Москвы опубликовали персональные данные почти четырех тысяч человек. Среди них – взрослые и дети с инвалидностью

Московские власти разместили на портале госзакупок личные данные порядка 3,9 тысячи людей, среди которых есть дети и взрослые с инвалидностью. Документы обнаружило издание Russian Deadline.

В открытом доступе оказались паспортные данные, адреса регистрации, контактные номера и истории болезней. Утечка произошла в рамках не менее 62 госзакупок, размещенных на официальном портале с конца 2018 года по настоящее время. Закупки связаны с путевками в санатории для людей с инвалидностью, выдачей им ортопедической обуви и обеспечением протезами. Почти каждый четвертый человек – несовершеннолетний, подсчитало издание.

Личные данные опубликовало ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты города Москвы», подчиняющееся департаменту труда и соцзащиты. Персональная информация оказалась в актах сдачи-приемки услуг. В случае с несовершеннолетними в открытом доступе оказались и данные их сопровождающих.

Russian Deadline связалось с некоторыми людьми, чьи персональные данные оказались в открытом доступе, они сказали, что ничего не знают об утечке. В частности, один из собеседников издания заявил, что не давал согласия на публикацию своих персональных данных и информации о ребенке в интернете.

Поставщиками по госказкупкам в большинстве случаев выступали подведомственные Министерству труда два ФГУПа — «ЦИТО» и «Московское протезно-ортопедическое предприятие», в обоих информацию о публикации персональных данных не прокомментировали. В департаменте труда утечку подтвердили, отметив, что ведомство принимает меры для исключения дальнейшего распространения данных и что проводится служебная проверка.

В марте в открытом доступе оказались данные пациентов липецких больниц. Они попали в Сеть вместе с документами о закупке препаратов для лечения ВИЧ, которые опубликовало управление здравоохранения Липецкой области. В апреле в интернет попала база данных службы скорой помощи по Подмосковью.