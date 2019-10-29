Росгидромет обнаружил превышение доли тяжелых металлов после прорыва дамб под Красноярском

В Красноярском крае на месте каскадного разрушения дамб у поселка старателей обнаружили экстремальное превышение допустимых норм тяжелых металлов, в том числе меди — более чем в 200 раз. Об этом пресс-служба Росгидромета сообщила Интерфаксу.

Пробы, взятые утром 20 октября — на следующий день день после прорыва — ниже по течению во впадающей в бассейн Енисея реке Сисим, показали также превышение предельно допустимых концентраций цинка и свинца (в 19 и 5 раз соответственно). Спустя сутки загрязнение оставалось там на прежнем уровне, однако в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим нарушений не было.

Роспотребнадзор после аварии сообщал, что непосредственно в реке Сейбе, на 500 метров ниже места прорыва дамбы, норма по меди была превышена в 21 раз, по цинку более чем в 7 раз и по взвешенным веществам более чем в 200 раз. Ртути, как отмечалось в отчете, в воде не было — о ее превышении говорили в снятой с эфира передаче о ЧП ведущего Андрея Малахова со ссылкой на независимую экспертизу.

В результате прорыва дамбы 19 октября погибли 17 работников золотодобывающей артели «Сисим» на реке Сейба. Травмы получили еще 44 человека. Следственный комитет считает, что дамбы были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов. В СИЗО на время расследования поместили директора компании, а также начальника и мастера горного участка, в их офисе проходили обыски.