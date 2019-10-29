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Глава курдских сил рассказал о разведчике, добывшем для военных США образец крови и план убежища убитого лидера ИГ

Общество

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Лидер курдских сил в Сирии Мазлум Абди рассказал, что агент, внедренный в окружение убитого главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, раскрыл военным США точный план его убежища и передал образец крови. Об этом сообщает телеканал NBC. 

По словам Абди, разведчик предоставил военным США план этажа и туннелей в убежище аль-Багдади. Информатор был в убежище и во время операции, в ходе которой был убит лидер «Исламского государства», а покинул его вместе с американцами. По словам курдского чиновника, разведчик около трех месяцев назад украл нижнее белье аль-Багдади, а около месяца назад – образец крови. 

Помимо этого, президент США Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал фотографию собаки, участвовавший в операции, в ходе которой был убит аль-Багдади. Кличку животного он не назвал.

Журналист газеты The New York Times Кейти Роджерс со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга сообщила, что собаку пригласили в администрацию Трампа. По ее словам, президент США хочет с ней встретиться. 

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказывал, что пес в ходе операции был легко ранен, передает Politico. Он также не назвал кличку собаки из соображений безопасности. Милли отмечал, что пес сейчас выздоравливает и уже вернулся к работе.

Напомним, операция по убийству лидера ИГ состоялась 27 октября. Трамп говорил, что аль-Багдади умер на севере сирийской провинции Идлиб, убегая от американских солдат и взорвав пояс смертника в подземном тоннеле. Его личность подтвердила генетическая экспертиза, утверждал он.

В российском Минобороны выражали «сомнение в реальности» заявлений о том, что аль-Багдади убит. По данным СМИ, его преемником стал бывший иракский военный Абдулла Кардаш, известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. 

Теги:
собаки, исламское государство, трамп, em

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