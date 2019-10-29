Состоящий в Putin Team хоккеист Евгений Малкин получил гражданство США

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин имеет американское гражданство, узнало Sports.ru. Об этом стало известно в рамках расследования о провалившемся блокчейн-стартапе, в который спортсмен вложил 4 миллиона долларов.

Юрист Дмитрий Мачихин, который занимался сопровождением проекта, выяснил, что у одного из инвесторов есть американский паспорт. Спортсмен в разговоре с американской журналисткой подтвердил наличие двойного гражданства.

«[США] мой второй дом, я живу здесь 14 лет. Мой сын, может, пойдет здесь в школу, моя жена здесь. Мне не нравится противостояние США с Россией. У нас в стране владеть двумя паспортами не запрещено. В этом нет ничего плохого», — сказал хоккеист после тренировки.

33-летний хоккеист Евгений Малкин дважды выигрывал чемпионаты мира по хоккею в составе российской сборной, а вместе с клубом «Питтсбург Пингвинз» он трижды выигрывал Кубок Стэнли. Весной он стал 88-м хоккеистом, набравшим за карьеру более тысячи очков в играх НХЛ.

С конца 2017 года он состоит в движении Putin Team, созданном другим хоккеистом из сборной России Александром Овечкиным к президентским выборам. К нему присоединились и другие известные спортсмены — в том числе хоккеисты Евгений Малкин, Илья Ковальчук, шахматист Сергей Карякин и фигурист Евгений Плющенко.