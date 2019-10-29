ФСБ рассказала о задержании на въезде в Крым украинца с патронами

Российские пограничники задержали в Крыму украинца, который попытался провезти светошумовые патроны на полуостров. Об этом сообщает издание «Крым. Реалии» со ссылкой на ФСБ.

Имя украинца не называется. Его задержали на автомобильном пункте пропуска «Перекоп». Он приехал из Херсонской области, несколько светошумовых патронов диаметром 9 мм нашли у него в сумке. ФСБ отмечает, что украинец не смог рассказать о целях их провоза в Крым.

Патроны изъяли и передали специалистам экспертно-криминалистического центра для проведения исследования. По его результатам будет решаться вопрос о мерах административного воздействия на задержанного украинца.

Ранее российские пограничники задержали на границе Крыма с Херсонской областью россиянина, в багаже которого нашли винтовку. Он объяснил, что нашел ее на даче на территории Украины и решил забрать домой.