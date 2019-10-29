Каждый россиянин платит за продуктовые контрсанкции около 3 тысяч рублей ежегодно

Продуктовое эмбарго, введенное правительством в 2014 году в ответ на санкции западных стран, ежегодно обходится россиянам в 445 млрд в год, что составляет около 3 тысяч рублей на человека. Об этом говорится в совместном исследовании ученых РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), результаты которого опубликовала газета «Коммерсант».

«Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен»,— говорится в исследовании.

Большая часть общей суммы потерь (84%) каждый год перераспределяется в пользу российских производителей, 3% уходит зарубежным поставщикам, а оставшиеся 13% стали чистыми потерями для российской экономики. Ученые отмечают, что у российских производителей не получилось заместить большинство санкционных товаров.

Однако по некоторым категориям продуктов россияне добились определенных успехов. Так, производителям свинины, птицы и помидоров контрсанкции помогли развить производство, и цены стали ниже. В результате, общие выгоды россиян от запрета ввозить эти продукты составили 75 млрд. рублей в год.

Согласно исследованию, от российского продуктового эмбарго больше всего выиграли Белоруссия, Аргентина, Швейцария, Уругвай и Чили, так как объем российского импорта из этих стран значительно увеличился после введения контрсанкций.

Продуктовое эмбарго предполагает запрет на импорт в Россию большинства продуктов, в то числе мяса и молока. Оно было введено в ответ санкции США, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза после присоединения Крыма в 2014 году. Спустя год вступил в силу указ, согласно которому все санкционные продукты, ввезенные в Россию незаконно, должны уничтожаться.