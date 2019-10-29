Судмедэкспертиза решила, что силовики, избившие жителя Калуги при задержании, не причинили вреда его здоровью
Судмедэкперты решили, что здоровью жителя Калуги Ивана Любшина, которого силовики избили во время задержания, не был причинен вред. Об этом его отец Виктор рассказал «Медузе».
Любшин пожаловался на побои, а также боли в области груди и в районе ребер, когда находился в СК. Ему вызвали скорую помощь, следователь впоследствии направил его на экспертизу. У Любшина засвидетельствовали множественные кровоподтеки, ширина каждого из которых была не более шести сантиметров. В материалах говорится, что «повреждения образовались от воздействия твердых тупых предметов или при ударе о них», но они «вреда здоровью не причинили».
При этом Виктор Любшин утверждает, что кровоподтеки у его сына были гораздо больше, некоторые из них достигали 16 сантиметров. Адвокат Ивана Игорь Титов из-за произошедшего обратился с жалобой в прокуратуру и Следственный комитет по Калужской области, а также к местному уполномоченному по правам человека Юрию Зельникову.
Напомним, Любшина задержали 15 октября, сейчас он находится под домашним арестом. Любшин является фигурантом дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском управлении ФСБ.
По словам Виктора Любшина, при задержании возле дома сотрудники ФСБ повалили его сына на землю, избили, а затем посадили в автобус и увезли в лесополосу, где продолжили избиение. Он отметил, что Ивана били в том числе электорошокером, помимо этого, ему угрожали.
В 2017 году Любшина из-за постов во «ВКонтакте» обвинили в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК), реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК) и распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК). Впоследствии по последней статье его оправдали, а по остальным делам приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей. После частичной декриминализации статьи об экстремизме, дело закрыли, а общая сумма штрафа уменьшилась вдвое.