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Слова видеоблогера Данилы Поперечного о сотрудниках центра «Э» вырезали из передачи «Вечерний Ургант»

Общество

 

Реплику видеоблогера и стендап-комика Данилы Поперечного  о сотрудниках управления МВД по борьбе с экстремизмом (центр «Э») вырезали из эфира передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом Поперечный сообщил в своем твиттере.

Накануне он анонсировал передачу, отметив, что в разговоре с ведущим шоу Иваном Ургантом обсудил сотрудников правоохранительных органов.

По словам комика, в начале записи передачи он объяснил, что пришел на съемки не только из-за любви к шоу «Вечерний Ургант», но и потому что благодаря его участию в программах Первого канала региональные сотрудники отдела «Э» считают Поперечного «согласованным» и не чинят ему препятствий во время туров по стране.

Вместо этого в финальной версии программы показали, как герой и ведущий обсуждают новое шоу комика, рецепт картофельных пирожков бабушки Поперечного, шутят про Трампа и мексиканцев, а в конце программы угощаются куриными крылышками с различными острыми соусами. 

После того, как из эфира пропала его реплика, Поперечный заявил, что не удивлен сложившейся ситуацией. Первый канал, в свою очередь, отказался от комментариев.

Данила Поперечный ­—  популярный видеоблогер и стендап-комик, на его канал в YouTube подписано более 2,6 млн человек. 10 августа он выступил на митинге в Москве под лозунгом «Вернем себе право на выборы».

Теги:
первый канал, телевидение, цензура, ургант, блогеры

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