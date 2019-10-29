Росгвардия заблокировала пост защитников Шиеса у переправы через Вычегду 

В поселке Межег Республики Коми Росгвардия заблокировала пост выступающих против строительства свалки на станции Шиес на границе региона с Архангельской областью. Вагончик, установленный активистами близ переправы через реку Вычегду, пытаются вывезти на эвакуаторе. Никакого решения суда о правомерности изъятия имущества полиция не продемонстрировала. В эти минуты на пост стягиваются активисты, которые намерены препятствовать происходящему.

КАМАЗ с бойцами ОМОН и два экипажа ДПС приехали на переправу с утра. Два дня назад туда приезжали участковые Усть-Вымского района и обвинили протестующих в незаконном занятии земельного участка, ссылаясь на статью 7.1 КоАП («Самовольное занятие земельного участка»). Полицейские также переписали паспортные данные всех находившихся на переправе протестующих.

Пост «Переправа» находится в 130 километрах от Сыктывкара в поселке Межег. Неделю назад именно через этот поселок на Шиес в сопровождении Росгвардии подрядчики доставили топливо для строителей, что сопровождалось протестами местных жителей.

Напомним, на Шиесе планируют построить самую большую свалку в Европе, она предназначена для захоронения мусора из Москвы. Местные жители более года выходят на акции и митинги против этого проекта.