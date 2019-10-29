Троих членов московского отделения «Открытой России» вызвали на допрос по делу ЮКОСа

Троих членов московского отделения «Открытой России» вызвали на допрос в Следственный комитет по делу компании ЮКОС. Об этом «Новой газете» рассказала Татьяна Усманова, получившая повестку.

Другие два человека, которых вызвали на допрос, являются простыми членами общественной организации, уточнила она. Усманова предположила, что вопросы будут касаться деятельности «Открытой России» в настоящее время, а не того, что происходило в 1994-м году, когда Усмановой было десять лет.

«Почему именно сейчас? Как я понимаю, для того чтобы дело не закрыть, надо предпринимать какие-то следственные действия», — сказала она.

Дело ЮКОСа — преследование по инициативе Министерства по Налогам и Сборам (МНС), а позднее — Федеральной Налоговой Службы (ФНС), бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также ряда сотрудников компании и аффилированных с ней лиц и организаций. Поводом для начала расследования Генпрокуратуры в отношении компании стал запрос депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит».

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «МБХ медиа», что у бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой заблокировали все счета по «делу ФБК» об отмывании денег, возбужденному в августе. Накануне суд арестовал и счета ее матери. До этого в рамках дела были заблокированы счета фонда, сотрудников организации и некоторых сторонников Навального. 9 октября организацию признали иностранным агентом.

Прянишников сообщил «Новой газете», что, по данным «Правозащиты «Открытки», по «делу ФБК» может идти речь об аресте денег на счетах более 200 человек. «О принципах выбора следствием "жертв" данной процедуры остатся только догадываться. Наиболее вероятно, что все это делается на основании списков людей, составляемых в регионах местными правоохранителями, в них, как видно по факту, попадают активные люди. При этом принадлежность к штабам Навального или ФБК определяется "на глазок", по принципу "все вы пятая колонна"», — объяснил он.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года Ходорковским. Оно не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В конце марта из-за преследования активистов в движении приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.