В Кремле посчитали неуместным говорить о реформе армии после расстрела срочником сослуживцев в Забайкалье

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал расстрел в военной части в Забайкалье «частным случаем» и заявил, что на основе случившегося не стоит судить эффективности армейской реформы. Его слова передает РИА Новости.

«Это частный случай, это трагедия <...>. Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально», — отметил он в ответ на вопрос журналиста, говорит эта история о неэффективности реформы армии в борьбе с дедовщиной.

Песков назвал постановку вопроса неуместной. Он также рассказал, что президент не будет заниматься этим вопросом.

В прошлую пятницу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. В Минобороны говорили, что у солдата мог случиться нервный срыв на фоне личных переживаний, не имеющих отношения к армии. Однако проходящие в этой же части службу связывали трагедию с дедовщиной: по их словам, убитый командир Шамсутдинова неоднократно унижал младших по званию.