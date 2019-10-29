ЕСПЧ присудил «Новой газете» 2 тысячи евро из-за иска бывшего губернатора Омской области

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу «Новой газеты» и собственного корреспондента в Омске Георгия Бородянского против России. Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ присудил «Новой газете» и Бородянскому 1160 евро в качестве возмещения материального ущерба и еще 1000 евро — морального ущерба. Он посчитал нарушением права на свободу самовыражения решения российских судов, вынесенных по иску бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева и присудивших ему 50 тысяч рублей.

Полежаев подал иск из-за статьи 2005 года «Папа Омский или колокол в маске». В ней говорилось, что Полежаев злоупотреблял своими полномочиями и владел дорогим имуществом, хотя формально за ним ничего не числилось.