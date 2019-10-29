Российским школам предложили провести урок по сборке и разборке автомата Калашникова

Министерство просвещения направило в российские школы рекомендации по организации урока, на котором школьники будут собирать и разбирать автомат Калашникова. О новой идее министерства сообщает Интерфакс.

Мероприятие приурочат к столетию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. Н нем детей предлагают познакомить с АК-47 и АК-74, научить собирать и разбирать оружие, а также сравнить его с американским автоматом М-16.

Урок рассчитан на школьников всех возрастов, его должны провести учителя истории и ОБЖ. По замыслу чиновников, такие занятия помогут развить чувство патриотизма у молодежи и будет способствовать формированию «российской идентичности школьников». Кроме того, министерство рассчитывает таким образом повысить интерес к службе в армии.

Сконструированный в 1947 году автомат Калашникова — одно из самых распространенных стрелковых оружий в мире. Он состоит на вооружении 50 иностранных армий. Впервые автомат массово применили в ходе подавления восстания в Венгрии 1 ноября 1956 года.