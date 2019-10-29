В Алтайском крае дети уже два месяца не учатся в сельской школе. Последняя учительница уволилась и уехала в Германию

Дети села Большая Тихая Алтайского края уже два месяца не посещают занятия в местной школе, так как оттуда уволилась последняя учительница, преподававшая все предметы. Образовательное учреждение пришлось закрыть, рассказало издание Сибирь.Реалии.

«До начала этого учебного года она [учительница] уехала в Германию, сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт: теперь она отапливается, классы готовы принять учеников. Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали», ­— рассказал Сибирь.Реалии заместитель председателя Солонешенского райсовета Иван Брия.

Он также пояснил, что некоторые школьники теперь ездят на уроки в соседнее село Карпово, однако не все умещаются в школьный автобус. Те, кому места не хватило, остаются дома. Глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев отрицает наличие проблемы.

«Все дети обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15−20 минут, за школой закреплен автобус и школа не закрыта, подвоз — временная мера, согласованная с родителями. Надо отметить, что детям нравится учиться в Карпово. Они с удовольствием посещают кружки, секции. Участвуют в общешкольных мероприятиях, что способствует их успешной социализации», — заявил он Altapress.ru

В районном комитете по образованию объяснили, что ищут учителя в школу, однако «острой потребности в вакансии нет, так как все необходимые условия для получения образования созданы». Жители села рассказали, что в комитете им предложили искать кадры самостоятельно.