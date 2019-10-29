Суд взыскал с Павла Грудинина больше миллиарда рублей по иску акционеров Совхоза имени Ленина

Арбитражный суд Московской области взыскал с директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина более 1,066 млрд рублей по иску акционеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд частично удовлетворил требования акционеров совхоза, которые просили взыскать с Грудинина около 1,1 млрд рублей в качестве возмещения реального ущерба и еще около миллиарда — в качестве упущенной выгоды. В октябре соистцом стала бывшая жена Ирина Грудинина, двое их несовершеннолетних детей и работник совхоза Александр Федоров присоединились к спору в качестве третьих лиц.

По мнению истцов, такие убытки повлекла передача двух земельных участков совхоза в уставной капитал еще одной компании Грудинина «ТТ Девелопмент» в 2008 году. Совхоз взамен получил долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 млн рублей. В марте прошлого года суд признал передачу земель незаконной.

Арбитражные суды двух инстанций отклонили иск акционеров. 9 октября кассационная инстанция направила дело на пересмотр, так как суды не учли, что рыночная стоимость земель в 37 раз превышала стоимость полученной совхозом доли.

В 2018 году Грудинин участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от КПРФ и занял второе место с результатом в 11,77%. В феврале Совет депутатов подмосковного поселения Видное лишил его мандата, так как Грудинин не указал в своей декларации директора совхоза офшор.

В марте КПРФ решила передать Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова, но Центризбирком в этом отказал. Соответствующее решение КПРФ суд признал незаконным.