В Самарской области полицейского обвинили в доведении жены до самоубийства

В Самарской области направили в суд дело полицейского Гакиля Бадертдинова, обвиняемого в доведении своей жены Гульназ до самоубийства (ст. 110 УК). Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитной организации «Зона права».

Бадертдинову грозит до шести лет лишения свободы. Следствие считает, что Бадертдинов избивал свою супругу на протяжении нескольких лет. Дочери рассказывали, что их отец часто пил, а соседи видели, как ночью Гульназ с детьми выбегала из дома и ждала, пока Гакиль успокоится.

В конце концов Бадертдинова с детьми уехала от мужа, он начал ей звонить и писать смс-сообщения, в которых выражался нецензурно в ее адрес. В октября прошлого года Гульназ покончила с собой.

Бадертдинов не признал свою вину и заявил, что причиной произошедшего стало поведение его тестя или то, что Гульназ употребляла психотропные лекарства. Следствие эти версии опровергло. Сейчас две дочери Бадертдиновых живут с дедушкой.

В 2010 году полицейского увольняли из органов внутренних дел за вождение в пьяном виде, отмечает «Зона права». Однако позже ему удалось восстановиться на службе.