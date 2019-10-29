Уехавшего из России фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина объявили в международный розыск

Фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, уехавшего из России, объявили в международный розыск. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Следствие ходатайствовало о заочном аресте Губайдулина. В 16:00 в Басманном суде началось заседание по поводу его меры пресечения. Адвокат Максим Пашков сказал «Новой газете», что просил отложить заседание, потому что задействован в другом процессе.

Губайдулин рассказал, что уехал из России, 17 октября. Он объяснил, что решил покинуть страну, в частности, после задержания новых фигурантов «московского дела», а также суда над Константином Котовым, приговоренным к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК).

Губайдулин с августа находился под арестом, однако в конце сентября его отпустили под подписку о невыезде. В октябре ему предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции 27 июля. На ней Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал.