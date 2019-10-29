Полковник Росгвардии сдал анализы вместо сына, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге

Анализы на наличие в крови следов алкоголя вместо виновника смертельного ДТП в Екатеринбурге Владимира Васильева сдал его отец, полковник и бывший сотрудник Росгвардии. О подмене сообщает газета «Коммерсант».

Резонансное ДТП с участием пяти автомобилей произошло рано утром 4 августа в Екатеринбурге. В результате погибли два человека. Свидетели аварии записали видео, на которых видно, что виновник ДТП ведет себя неадекватно и, предположительно, находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Ранее проведенная экспертиза тем не менее показала отсутствие следов алкоголя и наркотиков.

«Моча, переданная на исследование, принадлежала отцу Владимира Васильева. Каким образом произошла подмена, будет устанавливаться дополнительно»,— пояснил собеседник издания, знакомый с результатами экспертизы.

Адвокат семьи погибшего пояснил изданию Znak, что подмена биоматериалов означает отказ от освидетельствования. Это позволяет следователям переквалифицировать дело на статью о совершении преступления в состоянии опьянения (ч.6 ст. 264 УК РФ)

Сейчас уголовное дело расследует Следственный комитет. Обвиняемого Владимира Васильева задержали после лечения в больнице. Он объяснил, что в момент аварии находился в «полуобморочном состоянии». По информации издания Znak отец Васильева — полковник Андрей Васильев, ранее работавший в Росгвардии.