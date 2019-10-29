В Великобритании переплавят партию памятных монет из-за новой отсрочки Brexit

В Великобритании переплавят партию 50-пенсовых памятных монет, которые отчеканили в честь выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщают Bloomberg со ссылкой на источники и Sky News .

По их информации, причиной стал перенос даты Brexit на три месяца, так как на монетах выгравирована дата 31 октября. При этом в британском Минфине заявили, что все же отчеканят памятные монеты, однако пустят их в обращение после того, как страна выйдет из Евросоюза.

SCOOP: Thousands of Brexit 50ps stamped with Oct 31 won't become collectors items after all, as sources confirm they will be melted down #brexitmeltdown https://t.co/RZxtLoBxYq — Jess Shankleman (@Jess_Shankleman) October 28, 2019

«Би-би-си» передает, что в честь Brexit к 31 октября планировалось выпустить до десяти миллионов монет достоинством в 50 пенсов с надписью Peace, prosperity andfriendship with all nations («Мир, процветание и дружба со всеми народами»). К самой первой дате Brexit — 29 марта — в Великобритании собирались отчеканить ограниченную партию в десять тысяч монет и продавать их коллекционерам по 10 фунтов стерлингов.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, но Палата общин трижды отклоняла проекты соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Британский премьер-министр Борис Джонсон настаивал, что страна выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без нее, но из-за нового законопроекта ему пришлось просить об отсрочке. Brexit отложили до 31 января 2020 года.