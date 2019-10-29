Полицейский отказался признавать себя потерпевшим по «московскому делу» и уволился из органов

Полицейский Виталий Максидов, который якобы пострадал от брошенной фигурантом «московского дела» Самариддина Раджабова пластиковой бутылки, отказался признать себя потерпевшим по делу и уволился из полиции. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

«Суд сначала вменил в качестве потерпевшего Раджабову Максидова, как лицо испугавшееся, а затем Максидов сказал в своих показаниях, что в него запущенная бутылка не попала и что он не считал ее реальной угрозой для себя. Надо отдать ему должное, он не счел возможным согласиться быть потерпевшим», − рассказал защитник.

Он также рассказал, что узнал о решении полицейского после того, как его подзащитному Самариддину Раджабову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бадамшин отметил, что на ход дела отказ Максидова уже никак не повлияет, так как в деле остается еще трое потерпевших полицейских.

Молодой рэпер из Подмосковья Самариддин Раджабов был задержан во время акции 27 июля за то, что бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских. Экспертиза показала, что она не попала в сотрудников МВД. Теперь они утверждают, что испугались звука падающей бутылки и расценили это как угрозу. Сейчас Раджабову вменяют угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Александра Новикова