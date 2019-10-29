Премьер Ливана ушел в отставку по требованию протестующих жителей страны

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что подаст президенту страны Мишелю Ауну прошение об отставке на фоне массовых протестов, передает Al-Arabia.

«Моя отставка следует в ответ на требования протестующих на улицах Ливана», — пояснил Харири в своем обращении. По его словам, достоинство и безопасность страны для него важнее любых постов. Хирари также призвал ливанцев сохранять мир и не прибегать к насилию.

دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوجه كلمة الى اللبنانيين https://t.co/eHuU60ZmS2 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 29, 2019

Протесты в Ливане продолжаются уже две недели. Их участники 17 октября выступили против налоговой политики правительства, в частности, против планов властей ввести налог на звонки в мессенджерах и других приложениях. Затем демонстранты заявили о своем недовольстве коррупцией и потребовали распустить правительство и парламент, а также провести досрочные выборы.

Беспорядки в Ливане начались после того, как лидер местного шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла обвинил зарубежных противников организации в финансировании протестов. Больше недели в Бейруте были закрыты многие дороги и перекрыты крупные улицы. Как передает РИА Новости, 29 октября сторонники «Хизбаллы» напали на демонстрантов и нескольких журналистов, избили протестующих и сломали установленные ими палатки.