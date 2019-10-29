Суд оставил сутки участникам акции 27 июля Жукову и Мыльникову на ознакомление с делами

Басманный суд Москвы сократил сроки ознакомления с материалами дел фигурантам «московского дела» Егору Жукову и Александру Мыльникову до 30 октября. Об этом сообщили правозащитный проект «ОВД-Инфо» и студенческий журнал DOXA.

Мыльникова поместили под домашний арест в середине октября по обвинению в том, что он якобы еще с двумя участниками акции 27 июля повалил на землю омоновца и «стал бить ногами». После предъявления окончательного обвинения правозащитники только накануне приступили к ознакомлению с делом, причем двух из четырех томов не было. Согласно решению суда, у них будет только завтрашний день, тогда как адвокаты планировали закончить 1 ноября.

О том, что следователь планирует выйти с ходатайством о сокращении времени на ознакомление с делом и для адвокатов студента ВШЭ Егора Жукова, также стало известно накануне. После того, как с Жукова сняли обвинение в «массовых беспорядках», его обвинили в призывах якобы к свержению строя в его YouTube-блоге.

В дело вошел новый адвокат Мурад Мусаев, которому также понадобилось время на прочтение материалов. Следователь посчитал это намеренным затягиванием процесса и предложил сократить срок на прочтение томов дела — также до 30 октября. «Мне как защитнику [гарантируется] достаточное время для ознакомления с делом и выстраивания линии защиты. Ваша честь, мне бы не хотелось, чтобы вы стояли у истоков этой "новой" практики», — сказал адвокат Леонид Соловьев, однако судья Артур Карпов не посчитал это нарушением права на защиту.