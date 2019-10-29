В Орловской области прекратили дело оппозиционного поэта Бывшева о «возбуждении ненависти»

В Орловской области Кромской районный суд прекратил уголовное дело о «возбуждении ненависти» в отношении оппозиционного поэта Александра Бывшева. Об этом сообщили «ОВД-Инфо» и «МБХ медиа» со ссылкой на самого Бывшева и его адвоката Владимира Сучкова.

Хотя в марте закрыли его шестое уголовное дело, куда, помимо «возбуждения ненависти» в стихах «Русский дух» и «Могучая куча», входили также «воспрепятствование правосудию» и «призывы к экстремизму» в стихотворении «Посвящается расширению НАТО на восток», вскоре он получил от СК постановление о его возобновлении.

Решение судья объяснила декриминализацией статьей 282 УК. Дело о призывах к экстремистской деятельности против Бывшева завели в начале августа прошлого года, позднее его дополнили новым эпизодом о вышедшей в США в 2015 году книге стихов о второй Мировой войне «Кровавая память».

До этого Бывшев был фигурантом в общей сложности пяти дел. Первое завели в 2015 году за публикацию двух «антироссийских стихотворений», «Украинским патриотам» и «Украинские повстанцы». Тогда его приговорили к 300 часам исправительных работ по статье о возбуждении ненависти к социальной группе «русские» (ст. 282 УК). А в 2017-м он стал фигурантом нового уголовного дела за стихотворение «На независимость Украины».