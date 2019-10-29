Минкомсвязи отказалось субсидировать операторам связи затраты на «закон Яровой»

Операторы связи МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» попросили Минпромторг и Минкомсвязи выдать им льготные кредиты на покупку оборудования для хранения трафика пользователей по «закону Яровой». С их письмом ознакомились Reuters и «Коммерсант».

Операторам связи, как утверждается в документе, положены льготы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», которая предусматривает льготное кредитование для покупателей отечественного телекоммуникационного и кабельного оборудования.

Ожидаемый размер субсидий ни одна из сторон не привела. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков назвал предложение нецелесообразным, добавив, что «субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены».

В письме компании оценили затраты по «закону Яровой» в 10-20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение пяти лет: «МегаФон» — в 40 миллиардов рублей, «Вымпелком» — в 45 миллиардов, а МТС — в 50 миллиардов (ранее их представители говорили о 60 миллиардах). Вступившие в силу год назад положения «закона Яровой» обязали их хранить переговоры и сообщения абонентов полгода, а интернет-трафик — 30 дней