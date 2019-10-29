Четверых новых фигурантов «московского дела» перевели в СИЗО-5 «Водник»

Четверых новых фигурантов «московского дела» Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова перевели в СИЗО №5. Об этом «Новой газете» сообщила член московской общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Вечером мы посетили фигурантов "московского дела" в рамках нашей проверки. Лесных и Емельянов содержатся еще на карантине, а Баршай и Мартинцов – в камерах. Все четверо острижены наголо. Мартинцов жалуется на боли в сердце, мы попросили врача обратить внимание и навестить его. Мы попросили ускорить передачу учебной литературы для [студента МАИ] Баршая, а также перевести Егора Лесных в другую камеру от курящих граждан», — уточнила Литвинович.

На прошлой неделе, 24 октября, Литвинович с коллегой навещала их в изоляторе временного содержания по СВАО. «Тогда мы зафиксировали, что на них оказывают давление сокамерники, — рассказала она. — Ситуация не была исправлена, и вплоть до [перевода в СИЗО №5] 26 октября они, в нарушение закона, содержались в камерах вместе с ранее судимыми гражданами».

Новые фигуранты «московского дела», которых арестовали 16 октября, тогда рассказывали, что сокамерники принуждали их признать вину и отказаться от представляющих их интересы правозащитников. При этом в изоляторе были свободные и незаполненные камеры — у сотрудников МВД была возможность перевести их, отмечали члены ОНК.

Емельянова обвиняют в том, что 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя». Баршая — в том, что он якобы «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу, и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова». Лесных, Мартинцова и Александра Мыльникова (из-за трех детей его поместили под домашний арест) обвинили в том, что они повалили омоновца на тротуар.