РБК: военная комиссия подтвердила конфликт между срочником из Забайкалья и убитым им офицером

Комиссия Минобороны по расследованию расстрела сослуживцев срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье пришла к выводу, что один из убитых офицеров унижал его, однако физического насилия не применял. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с предварительными выводами.

Как писала «Новая газета», вечером 25 октября Шамсутдинов выстрелил первыми в старшего лейтенанта Пьянкова и капитана Евсеева, а сослуживцам скомандовал лечь и добивал их одиночными выстрелами. Проходившие в части службу вспоминали, что Пьянков «постоянно всех унижал». Отец нападавшего Салим говорил, что сын не рассказывал ему о проблемах, а после обвинил военных в попытке скрыть дедовщину.

Военная комиссия подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» Шамсутдинова с неназванным офицером, утверждает РБК. «Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из их источников.

Из-за удаленности части командиры редко контролировали обстановку там, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, считают военные. Часть №54160 находится в закрытом поселке Горный в 65 км от Читы. Допустивших нарушения командиров обещали «привлечь к ответственности вплоть до увольнения». Всего в результате перестрелки на ремонтно-технической базе, осуществляющей эксплуатацию ядерных боеприпасов, погибли восемь человек, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.