В «Вечернем Урганте» показали вырезанную шутку комика Поперечного о полицейских

В выпуск шоу «Вечерний Ургант» от 29 октября включили шутку комика Данилы Поперечного о полицейских — тот жаловался, что ее вырезали из эфира с ним, вышедшего днем ранее, из-за упоминания Центра «Э». Фрагмент был также отдельно опубликован в соцсетях программы.

Ведущий Иван Ургант посвятил инциденту первые минуты выпуска: после слов, что нужно исправить случившееся, он со стремянкой побежал к мусорному баку, откуда достал кассету с эпизодом.

«Если я прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне на выступления. Они такие: "А, он на "Первом"? Все хорошо. Ургант улыбается? Он согласован!“», — говорит Поперечный на этих кадрах — содержание шутки он уже пересказывал ранее. «А где же про Центр "Э"? Получается, ничего здесь нет... Неси ее [кассету] обратно в помойку», — заключает Ургант в разговоре с соведущим.

В историях в инстаграме Поперечный впоследствии уточнял, что не видит проблемы в том, что шутку убрали из первого выпуска — «эфир не резиновый». «Я просто хотел, чтобы вы знали, какой кусочек не вошел, а не то что "Вырезали! Цензура "Первого канала"! Ургант, объяснись"», — сказал он.

Центр противодействия экстремизму входит в структуру МВД, соответствующие обязанности возложены на полицейских законом «О полиции». Из всех штатных сотрудников МВД не являются полицейскими сотрудники следствия, военнослужащие внутренней службы, работники тыловых и штабных структур, а также вольнонаемные люди (уборщики, ремонтники и т.д.).