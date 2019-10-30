Мосгорсуд объяснил новое рассмотрение дела «Седьмой студии» нехваткой доводов об ошибках в обвинении

Мосгорсуд в октябре вернул для нового рассмотрения дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, поскольку следствие предъявило обвинение в объеме, в котором самостоятельно посчитало его доказанным. Об этом говорится в мотивировочной части, на публикацию которой обратил внимание Интерфакс.

Судья Мещанского суда Ирина Аккуратова объясняла возврат материалов в прокуратуру тем, что в обвинении есть нарушения УПК, которые «невозможно устранить в ходе судебного разбирательства». Решение приняли после экспертизы по делу, которая оценила затраты в большую сумму, чем выделенные Минкультом 216 миллионов рублей. Адвокаты отмечали, что в обвинении не указывалось, как именно похитили деньги.

Судья Мосгорсуда Янина Исаева посчитала, что в первом решении не приводятся «убедительные доводы» и непосредственные нарушения в обвинительном заключении. «Придя к выводу о достаточности доказательств... органы предварительного расследования... описали [обстоятельства] в том виде и в том объеме, как было ими установлено, исходя из имевшихся у них доказательств», – говорится в решении. Назначать обвиняемым вновь меру пресечения она тогда не стала. Заново, со стадии предварительного слушания, рассмотрение дела в Мещанском суде начнется 1 ноября.

Согласно переданному в суд обвинительному заключению, фигуранты дела «Седьмой студии» обналичили и похитили из выделенных Минкультом средств на театральный проект «Платформа» около 133 миллионов рублей. По делу, помимо Серебренникова, также проходят директор РАМТа Софья Апефельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин.

Все они отрицают свою вину – ее признала только бухгалтер Нина Масляева. В апреле ее дело также вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, однако Верховный суд в октябре отменил это решение. Материалы накануне поступили в президиум Мосгорсуда, дата рассмотрения пока не назначена.