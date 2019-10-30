«Ведомости»: Минобороны начнет испытания новейшей ядерной межконтинентальной ракеты в начале 2020 года

Минобороны в январе 2020 года начнет проводить летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их информации, на первом этапе планируется совершить не менее пяти пусков ракеты с космодрома «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке. На втором этапе испытательный пуск проведут в позиционном районе в Красноярском крае — в месте дислокации 62-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Издание отмечает, что военные не проводили там испытаний с 1987 года. В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Сармат» планируют поставить на вооружение в 2021 году. Бросковые испытания ракеты собирались начать еще в 2016 году, но их пришлось перенести. Среди причин переноса СМИ называли неготовность шахтной пусковой установки и проблемы с самой ракетой, которые обнаружили еще на Красноярском машиностроительном заводе.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний. В послании Федеральному собранию он назвал ракету очень грозным оружием, так как у нее почти нет ограничений по дальности, и она способна атаковать цели через Северный и Южный полюса. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что РС-28 может уничтожить любую систему противоракетной обороны.