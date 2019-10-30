Палата представителей США признала геноцид армян и одобрила санкции против Турции за Сирию

Палата представителей Конгресса США признала геноцид армян в Османской империи, а также призвала президента Дональда Трампа ввести санкции против руководства Турции за военную операцию в Сирии. Трансляцию голосования вел парламентский телеканала C-Span.

Обе резолюции получили поддержку как занимающих большинство демократов, так и республиканцев: в первом случае «против» проголосовали только 11 конгрессменов (405 «за», трое воздержались), а во втором – 16 (403 «за»). «Сегодня мы прекращаем столетие замалчивания и незнания о жизнях, потерянных в результате систематических убийств», – сказал республиканец Гас Билиракис.

Предложенные нижней палатой санкции за операцию в Сирии предполагают блокировку активов турецких военных и чиновников на территории США, запрет на продажу Турции оружия, которое может применяться в зоне конфликта, а также санкции против третьих сторон за такие поставки. Отдельным пунктом там отмечается необходимость санкций за закупку Турцией новейших российских систем ПВО С-400. За санкции выступает и большинство сенаторов, отмечает Financial Times.

В МИД Турции осудили обе инициативы, назвав их «еще одним шагом к ухудшению двухсторонних отношений». Резолюция о геноциде армян «лишена каких-либо исторических или правовых оснований», а санкции за начавшуюся 9 октября операцию против курдов – «несовместимы с духом НАТО». Турецкие СМИ писали, что помимо С-400 военные закупят у России также и истребители Су-35, однако глава Минобороны страны опроверг это – они продолжат эксплуатировать американские F-35.

Массовые убийства и депортация армян, организованные властями Османской империи продолжались с 1915 по 1923 год. Геноцид армян признавали многие страны мира, включая Российскую Федерацию. В США с осуждением выступили большинство штатов, а среди говоривших об этом американских чиновников были президент Рональд Рейган и посол в Османской империи Генри Моргенто.