В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова

В Москве задержали 32-летнего участника летней протестной акции Павла Новикова. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Татьяна Молоканова.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, его подозревают в том, что на митинге 27 июля он бросил бутылку в сторону полицейского. По предварительной информации, мужчину задержали накануне утром, после обысков его до 02:00 ночи держали на допросе в здании ГСУ СК в Техническом переулке.

Сейчас адвокаты ждут материалов дела, чтобы начать ознакомление с ними. Предполагается, что уже сегодня вечером Басманный суд рассмотрит вопрос об аресте Новикова.

15 и 16 октября задержали еще пятерых новых фигурантов «московского дела», в которое объединили все эпизоды якобы имевшего места насилия над полицейскими и случаев «массовых беспорядков». Четверо из них поместили в СИЗО — они жаловались на давление со стороны сокамерников. Отца троих детей Александра Мыльникова поместили под домашний арест.

Владимира Емельянова обвинили в том, что 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя». Андрея Баршая — в том, что он якобы «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу, и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова». Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова — в том, что они повалили омоновца на тротуар.