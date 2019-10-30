Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела испытания баллистической ракеты «Булава»

Атомная подлодка «Князь Владимир» во время испытаний в Белом море впервые запустила баллистическую ракету «Булава». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ракету запустили по полигону Кура в Камчатском крае. В ведомстве рассказали, что ее полет прошел успешно, учебно-боевые блоки прибыли на полигон в запланированное время.

Как уточняет ТАСС, «Князь Владимир» — субмарина класса «Борей» — в этом году завершает испытания, в ходе которых военные протестируют все виды вооружения подлодки. Ожидается, что в декабре ее передадут на службу Северному флоту.

В конце августа «Булаву» запускали в Баренцевом море с подлодки «Юрий Долгорукий». Помимо нее и «Князя Владимира», в составе Военно-морского флота уже находятся атомные субмарины «Александр Невский» и «Владимир Мономах» класса «Борей». Все они способны нести на борту по 16 ракет «Булава».

«Булава» — новейшая трехступенчатая межконтинентальная ракета на твердом топливе. Она предназначена для подводных крейсеров «Борей», может нести до десяти ядерных блоков и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.