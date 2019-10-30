Уехавшего из России программиста Айдара Губайдулина заочно арестовали по «московскому делу»

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца фигуранта «московского дела» программиста Айдара Губайдулина, в середине октября покинувшего страну. Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания в России, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Накануне также стало известно, что следствие объявило его в международный розыск. «Поймай меня, если сможешь», — комментировал это Губайдулин в соцсетях.

Ранее он объяснял решение уехать из России тем, что «власть показала, что ничего хорошего ему ждать не стоит». Об этом, по его словам, говорили новая волна задержаний по «московскому делу» и чрезмерно строгий приговор Константину Котову по «дадинской» статье.

С августа Губайдулин находился под арестом, однако в конце сентября его отпустили под подписку о невыезде, вернув материалы дела в прокуратуру. В октябре ему предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия к силовику (вместо «попытки применения насилия») на несогласованной акции 27 июля. На ней Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал.