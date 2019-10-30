Посольство Израиля из-за забастовки приостановило работу в России и по всему миру

Посольство Израиля в России объявило о приостановке своей работы из-за разногласий с израильским Минфином. Об этом говорится в фейсбуке диппредставительства.

В посольстве заявили, что Минфин Израиля обязал своих дипломатов в одностороннем порядке соблюдать новые указания, которые «нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок». В диппредставительстве сообщили, что прекращают предоставлять услуги и закрывают вход в посольство.

«К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам.

Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время», — добавили в посольстве. Израильские диппредставительства также предупредили о приостановке своей работы в других странах, в частности, в США, Канаде и Украине.

Как объясняет израильский «9 канал», сотрудники МИД и Минобороны объявили забастовку из-за решения Минфина сократить расходы израильских дипломатов и представителей страны и применить для них новые правила отчетности задним числом.