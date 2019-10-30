«Синергия» без разрешения родителей собирает биометрию школьников для лженаучного теста на профориентацию

Частный университет «Синергия» вместе с компанией Genetic-test собирает отпечатки пальцев школьников без разрешения родителей для своих исследований, обещая дать детям советы по профориентации. Их методы признаны РАН ненаучными. О новых изысканиях университета рассказала газета «Коммерсант».

Представители«Синергии» вместе с сотрудниками Genetic-test отсканировали отпечатки у учащихся школы №15 и гимназии №2 в Красногорске, несмотря на то, что сбор биометрических персональных данных без разрешения родителей является незаконным. Школьникам объяснили, что эта процедура поможет выявить профессиональные навыки и скрытые таланты по уникальному рисунку на пальце.

Мама одного из участников исследования Наталья Кан рассказала изданию, что у несовершеннолетних спрашивали имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты. У нее разрешения никто не спрашивал. Через 20 минут одному из ребят уже рассказывали, что он в будущем может стать президентом.

«Результаты полного обследования на 17 листах можно было получить за дополнительную плату, при этом результаты даже близко не совпадали с реальными способностями сына»,— отметила Наталья Кан.

Директор красногорской гимназии сообщила, что образовательное учреждение не первый год сотрудничает с «Синергией». Преподаватели частного вуза проводят семинары для школьников и помогают готовиться к ЕГЭ. По ее словам, профориентационные тесты университет проводит и в других школах Подмосковья.

В «Синергии» пояснили, что Genetic-test — это «определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных». На официальном сайте компании, которая обещает клиентам «раскрыть свой врожденный потенциал на полную», указано, что для формирования отчета нужны типы узоров на всех пальцах рук. Сотрудники компании регулярно принимают участие в мероприятиях «Синергии».

Программа Genetic-test создана на основе исследований в области дерматоглифики. В 2016 году Российская академия наук назвала коммерческие тестирования такого рода «шарлатанскими проектами», а саму дерматоглифику – лженаукой.