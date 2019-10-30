В Госдуме предложили сажать на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в интернете

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете и склонению к их употреблению. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарии хотят наказывать за «деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям либо представления о допустимости их употребления, хранения или оборота».

В законопроекте предлагается дополнить УК новой статьей 230.3, которая подразумевает наказание за рекламу и пропаганду наркотиков от двух до пяти лет тюремного срока, а если такие действия совершаются с СМИ и интернета, то наказание должно быть более строгим — до семи лет лишения свободы.

«Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — объяснил цель законопроекта глава партии Сергей Миронов.

Накануне поручение подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете дал президент России Владимир Путин. Также президент предложил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями и предоставить МВД дополнительное финансирование для выполнения этого поручения.

Летом этого года Владимир Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства и смягчения наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Эти предложения звучали на фоне дела о сбыте наркотиков, незаконно возбужденного против журналиста Ивана Голунова.