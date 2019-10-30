Студенты и выпускники журфака МГУ выпустили открытое письмо в поддержку девушек, рассказавших об угрозе отчисления из-за сбора поручительств за Мифтахова

Студенты и выпускники журфака МГУ написали открытое письмо в поддержку учащихся четвертого курса Фаризы Дударовой и Марины Ким, которые рассказали, что их заставили уйти в академический отпуск после сбора на факультете поручительств за арестованного аспиранта университета Азата Мифтахова. Текст письма опубликовал журнал DOXA.

Дударова рассказала «Новой газете», что в день, когда был назначен сбор поручительств, на каждом этаже факультета дежурила охрана, студенток встретили замдекана Диана Платонова, а также еще несколько преподавательниц. По ее словам, замдекана подошла к ней и Ким, заявив, что студентки занимаются политической агитацией в стенах факультета, что запрещено уставом, а также «намекнула, что такой деятельностью нужно заниматься без долгов по учебе».

Через два дня у Дударовой и Ким была пересдача, преподаватель сказал, что из учебной части поступило указание поставить им незачет. На следующий день девушек вызвали уже в саму учебную часть, где посоветовали уйти в академический отпуск и попросили предоставить справки через несколько дней.

Сейчас девушкам грозит отчисление, их вызвали на комиссию по студенческим делам, которая пройдет 30 октября.

Помимо ситуации с Дударовой и Ким, студенты также выразили обеспокоенность по поводу того, что на журфаке на прошлой неделе читали лекции гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и прокурор Анастасия Зверева, которая, в частности, выступала обвинителем по делам блогера Владислава Синицы и актера Павла Устинова.

«Мы знаем, что официально факультет хранит молчание при возникновении резонансных дел, но раньше студенты хотя бы имели возможность самоорганизации для выражения общей позиции, — отметили авторы письма. Однако наметившаяся в последнюю неделю тенденция ограничить и эту свободу может привести факультет к тому, что большинство студентов и сотрудников будут бояться озвучить собственную позицию».

«Новая газета» направила вопросы факультету журналистики МГУ по поводу ситуации с Дударовой и Ким.

Напомним, Мифтахов является фигурантом дела о поджоге офиса «Единой России», он находится под арестом с февраля. Сам он называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.