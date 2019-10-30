Губернатор Иркутской области подал пять исков о защите чести и достоинства к СМИ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал пять исков о защите чести и достоинства к СМИ и юридическим лицам. На карточки дел на сайте Кировского райсуда обратило внимание местное издание «Ирсити».

25 сентября Левченко подал два иска к издательской группе «Восточно-Сибирская правда», иски к компании «Тысяча вольт» (газета «Московский комсомолец») и «Рамина». Как отмечает издание, один из учредителей последней — основатель портала «Бабр» Дмитрий Таевский. 24 октября иркутский губернатор подал еще один иск о защите чести и достоинства к «Рамине».

В пресс-службе Левченко заявили, что считают некорректным передавать информацию об ответчиках, а раскрывать другие подробности об исках отказались. Издатель «Восточно-Сибирской правды» Александр Гимельштейн пообещал рассказать о сути дела, если издательский дом выиграет дело.

Ранее «Сибирь.Реалии» сообщили, что аппарат губернатора и правительства Иркутской области пожаловался в прокуратуру на «Бабр», обвинив издание в неуважении к федеральной и региональной власти. Чиновники считают деятельность сайта «экстремистской» и добиваются его блокировки.

Владелец и редактор сайта Таевский утверждает, что издание никаких соответствующих предупреждений или просьб не получало. По его словам, иск связан с освещением поездки Левченко в Австрию. «Власти против нашего сайта по единственной причине — мы рассказываем про всю деятельность властей, в частности, про уголовные дела в отношении министров», — отмечает Таевский.